Çukur ne zaman bitecek? Çukur ne zaman final yapacak? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak?

4 sezondur ekranların en sevilen ve en aksiyon dolu dizisi Çukur severlere üzücü haber sonunda geldi! Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un final yapacağı tarih belli oldu ve dizi tarafından duyuruldu!! İşte, Çukur ne zaman bitecek? Çukur ne zaman final yapacak? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? sorularının cevapları

Bugün ekranlara gelen Çukur dizisi, yine Çukur severlere dizinin final tarihini merak ettirdi! Çukur'un değişmesi ve Cumali amcanın eline düşmesiyle dizinin zaten sonunun geldiği belliydi. Bununla beraber yapımdan bir açıklama geldi! Çukur bitiyor! Bu sezon biteceği zaten söylenilen Çukur'un hangi bölümde final yapacağı belli oldu. İşte, tüm soruların cevapları!

ÇUKUR'A NE OLDU? ÇUKUR NEDEN DEĞİŞTİ?

Çukur, 4. sezon son bölümlerde izleyiciler dönüşmüş değişmiş bir Çukur ile karşılaştı. Hayliyle herkesin aklına Çukur'a ne oluyor? sorusu geldi. "Çukur'un çehresi değişiyor" sloganı ise kafaları daha da karıştırdı. Yamaç Koçovalı, Afganistan'da olduğunu zannettiği sürgün dönemlerinin ardından Çukur'a döndü ve Çukur'u ortada bırakmadı. Karşısına şimdinin modern Balat'ı çıktı! Bunun sebebi ise, Çukur'da 2 yıllık zaman atlaması yaşanması oldu.

ÇUKUR NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL YAPIYOR?

Çukur'un final yapacağı zaten biliniyordu, fakat kaçıncı bölümde biteceği bilinmiyordu. 4 sezonlardır ekranlarda yer alan Çukur dizisinde bu sezon final yaşanacak! Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek. Bunun için Mayıs'ın 2. haftası işaret ediliyor!