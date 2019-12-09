Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor
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Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor

Show Tv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oluyor. Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman karakteriyle, Nazmi Kırık ise Yunus karakteriyle ilerleyen bölümlerinde rol alacak.

09.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:26
Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor

ekranlarında yayınlanan dizisinde sular durulmuyor. Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın Azer'in kurşunlarıyla hayatını kaybetmesinin ardından diziye iki yeni karakter birden giriş yapacak.

VARTOLU 'YA GİDİYOR

Koçovalı ailesinden Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in babasının katili olduğunu sandığı Ziya'nın peşine düşmek için Almanya Berlin'e gidiyor. Yanında Medet ile yolculuk yapan Vartolu'yu burada sürpriz olaylar bekliyor.

Folke Poulsen

İKİ YENİ İSİM DAHİL OLUYOR

Dizinin Almanya çekimlerinde iki yeni oyuncu birden kadroya dahil oluyor. Nazmi Kırık, Yunus karakteriyle Vartolu ile yakınlaşırken, bir çocuk kaçırma olayı nedeniyle Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman olarak diziye katılacak.

Nazmi Kırık'ın Almanya'da gerçekleşecek çekimlerin ardından Vartolu ile birlikte Türkiye'ye dönerek ailenin içine katılacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan dizide kaçırılan çocuk rolünü ise Uluç Ata Tansoy oynayacak.

Nazmi Kırık


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: Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor
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