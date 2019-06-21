Çukur dizisindeki sembol Gaziantep'i karıştırdı! Duraklara yazılar asıldı

Gaziantep'te otobüs duraklarına, ilk bölümü 23 Ekim 2017'de SHOW TV'de yayınlanan Çukur dizisine ait işaretin şeytanı temsil ettiğine dair yazılar asıldı.

ŞEYTAN VE ŞER ENERJİSİNİ TEMSİL EDİYOR

CHP'li Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan'ın ifadesine göre, bugün Gaziantep'te bazı otobüs duraklarına söz konusu işaretin anlamıyla ilgili yazılar asıldı. Her iki tarafta bulunan yarım üçgenlerin 'şeytanı' ve 'şer enerjisini' temsil ettiğini belirten yazıda, ortadaki üç yuvarlağınsa 'güzel ahlakı' ve 'Müslümanları' temsil ettiği ifade edildi. Yazıda ayrıca keskin çizgili alfabe ve sembolleri kullanan ülkelerde göz sağlığı bozulduğu iddiası da yer aldı. Uğur Kalkan Gaziantep'te otobüs duraklarına asılan yazılarla ilgili farklı amaçların olabileceğini belirterek şunları söyledi: "Çukur dizisindeki işareti konu alan bu yazılarda kendilerince bazı tespitlerde de bulunmuşlar. Keskin çizgili alfabe ve sembolleri kullanan ülkelerde göz sağlığı bozulduğu için gözlük kullanımı fazlaymış. Bahsedilen logonun ana temasının 'aile' olduğu açıklanmıştı ama birileri şehirde demek ki farklı şeylerin peşinde. Bu kadar rahat bir şekilde bu yazıların şehrin birçok noktasında asılması da başka bir düşündürücü noktadır. Yetkilileri bu noktada daha dikkatli olmaya davet ediyorum."

"ŞEYTANIN İSLAMİYETİ HAPSETME ÇABASININ SEMBOLÜ"

Söz konusu yazıda yer alan metin şöyle: "Çukur dizisindeki bu işaret, dinimizce sakıncalıdır. Çünkü üstteki ve alttaki yarım üçgenler şeytanı, şer enerjisini, batılı temsil eder. Ortadaki üç küçük daire ise İslam'ı, güzel ahlakı, hakkı, Müslümanları temsil eder. Dinimizde 3 rakamı uğurludur. O üç daireyi onun için koymuşlardır. Dünyadaki bütün yazı ve sembollerde keskin çizgi ve dönüşlere, kenarlara sahip şeyler kibiri, egoyu, kötülüğü yani şeytanla ilgili şeyleri temsil eder. Halbuki hilal; İslamiyet'i ve bağımsızlığımızı temsil eder aynı şekilde Arapça yazıda ve hilal simgesinde, dairesel ve eğik yazı ve semboller; tevazu, alçak gönüllülüğü, güzelliği ifade eder. Eğik yazı ve semboller gözleri yormazlar, bu da Allah'ın bir mucizesidir. Keskin çizgili alfabetiği ve sembolleri kullanan ülkelerde gözlük kullanımı fazladır, göz sağlığı bozulduğu için. Özetle yukarıdaki sembol şeytanın İslamiyet'i 2 üçgen arasına hapsetme çabasının sembolüdür."