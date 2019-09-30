Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu

30.09.2019 23:53

Reyting rekortmeni Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli tarafından canlandırılan Yamaç karakterinin, Timsal Celil karakterini silahla vurduğu anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"HAYATIMDA İZLEDİĞİM EN KOMİK ÖLÜM SAHNESİ"

Çukur dizisine Ahmet Melih Yılmaz tarafından canlandırılan Timsal Celil'in ölüm sahnesi damga vurdu. Timsal Celil'in ölüm sahnesi dizinin takipçileri tarafından komik ve eğlenceli bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı ölüm sahnesinin videosunu paylaşarak, "Hayatımda izlediğim en komik ölüm sahnesi bu olabilir." ifadelerini kullandı.

"DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR"

Ayrıca Çukur dizisinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme de göndermede bulunuldu. Dizinin bir sahnesinde, "Deprem öldürmez, bina öldürür." ifadeleri kullanıldı.