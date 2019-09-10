Çukur'dan ayrılan oyuncu İlayda Alişan, Şampiyon dizisine transfer oldu

10.09.2019 07:38

Çukur dizisinde iki sezon boyunca Akşın rolünü canlandıran İlayda Alişan'ın yeni dizisi belli oldu. Geçen sezon Çukur'dan ayrılan İlayda Alişan, başrolünü Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği, TRT 1'in yeni dizisi 'Şampiyon'a transfer oldu.

NESLİHAN KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde yer alan İlayda Alişan, TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Şampiyon'da Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Yaman Günaltay'ın kızı, Erkan Avcı'nın oynadığı Zafer'in de zeki kız kardeşi Neslihan karakterini oynayacak.

FIRAT'A GİZLİDEN AŞK BESLİYOR

Neslihan karakteri aynı zamanda çocuk yaşta babasının öğrencisi olarak hayatlarına giren Tolga Sayışman'ın hayat verdiği Fırat'a da gizliden aşk besliyor.

ÇUKUR DİZİSİNDEN NASIL AYRILDI?

Kendini yalnız hisseden Akşın kardeşi annesi ve babasının mezarına giderek onlarla konuşmaya başlamıştı o sırada yeğeni Karaca mezarda onu dinlemiş ve haline üzülerek onu teselli etmeye çalışmıştı. Herkes Karaca'nın diziden ayrılacağı yönünde haberler yaparken Yüzüklü ortaya çıktı ve Akşın'ı kaçırarak öldürmüştü.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel isim, küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.