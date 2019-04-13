Çukur'dan Ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in Yeni Projesi Belli Oldu
Reyting rekortmeni Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen Dilan Çiçek Deniz, duygulandıran sahneyle diziye veda etmişti. Deniz'in yeni projesi belli oldu.
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile 3 aylık ilişkisini bitiren Çukur'un Senası Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu. 24 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek.
AŞK FİLMİNDE BAŞROLÜ ÜSTLENECEK
Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz'e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.
EĞİTİM İÇİN AMERİKA'YA GİDECEK
Geçtiğimiz yaz Los Angeles'a giden ve bir süre The American Academy of Dramatic Art'ta oyunculuk eğitimi alan Deniz, çekimler başlamadan önce yine Amerika'ya gidecek. Yaz tatilini Los Angeles'ta geçirecek olan ünlü oyuncu, aynı zamanda geçtiğimiz sene anlaşma imzaladığı Amerika'nın önde gelen ajanslarından Elite Model Los Angeles'la görüşmeler yapacak.
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akşama geleceğim aksama geleceğim zalım yamaç evdemi çukuru pişirmisem yamaçıda kahveye göndermişem:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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imkanım olsaa koşardım peşindenCevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır...........................: hadi be inanmam sen mi. . bu tiple. .3 3 Yayından Kaldır
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Herkes kendi hakkina yorum yapsin. Birincisi reyting rekortmeni degil ikincisi milyonlar desteklemiyor. Ve cukurda seyredilecek bir yapim degil. Bu gibi diziler halki aptal yerine koyuyor.Cevap Yaz 18 23 Yayından Kaldır
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ıyı.eyıtım.al..hakkını.verCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır