Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisi, bu hafta da yine bütün heyecanıyla ekranlardaydı. Çağatay Erdenet rolünde Nejat İşler diziye geri döndü. Çağatay'ın yanı sıra bir de diziye maskeli bir adam girdi. Çukur konuk oyuncuları arasında bu maskeli dövüşçü çok ilgi çekti.

MASKELİ DÖVÜŞÇÜ, YAMAÇ'LA KARŞI KARŞIYA KALDI

Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıyla kavga eden maskeli adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti. Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı.