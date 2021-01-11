Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu
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Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu

11.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:03

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çağatay Erdenet'in ailesini korumak için tuttuğu maskeli dövüşçü, sosyal medyada merak konusu oldu. Yamaç'la kıyasıya dövüşen gizemli karakterin kavga sahneleri oldukça dikkat çekti.

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisi, bu hafta da yine bütün heyecanıyla ekranlardaydı. Çağatay Erdenet rolünde Nejat İşler diziye geri döndü. Çağatay'ın yanı sıra bir de diziye maskeli bir adam girdi. Çukur konuk oyuncuları arasında bu maskeli dövüşçü çok ilgi çekti.

MASKELİ DÖVÜŞÇÜ, YAMAÇ'LA KARŞI KARŞIYA KALDI

Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıyla kavga eden maskeli adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti. Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı.

Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü kim?
Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu
Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu
Haber Yorumları (1)
BELEDİYE ÇUKURU: bir bölümüne bile bakmadım. az çok tahmin edebiliyorum tr yapımı dizilerin kalitesizliğini. tam bu halka uygun çoluk çocuğun özellikle ergen veletlerin hayalindeki karakterler. etrafda adam dövüp kızlar bayılsın bana zihniyeti. bu coğrafya gerçekten salak
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