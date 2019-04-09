Çukur'da Sena'nın Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Reyting rekortmeni Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen Dilan Çiçek Deniz, Çukur'a veda etti.

Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Deniz'in ölüm sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

ÖLÜM SAHNESİ YÜREK YAKTI

Çukur'da dün yayınlanan 60. bölümde duygusal anlar ve vedalar dikkat çekti. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Sena karakteri boğularak ölüp diziye veda etti. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Dilan Çiçek Deniz, şunları söyledi: "Senayım ben! Benim için en özeliydi.. İki sezondur güzel ruhlarla çalışma fırsatım oldu. Büyüdüm, hem iş hem hayatla ilgili herkesten çok ama çok şey öğrendim. Beni hayatlarına alan, bana bu fırsatı veren ve beni destekleyen herkese, çok teşekkür ederim.

"İYİ Kİ VARSINIZ İYİ Kİ"

Sürekli kendimi geliştirmem için beni motive ettiniz. Yanımda oldunuz, sağ olun. Sena'dan da çok şey öğrendim. Güçlü olmayı, hayır demeyi, çok sevmeyi herkesi ama her şeyi. Son sahneye kadar yanımda olan ve bana çok yardımcı olan partnerime, ay yapıma, sevgili yönetmenlerimize, senaristimize, oyuncu arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, babama, anneme, güzel kızlarıma fakat en büyük teşekkür ne kadar çok çalışsalar da, yorulsalar da işlerini en iyi şekilde yapan ve bunu yaparken iyi insan olmayı unutmayan tüm reji, prodüksiyon ve set ekibine... İyi ki varsınız, iyi ki... Belki hic¸birimiz kahraman değiliz. Hele ben, hic¸ değilim! Sevdiklerini korumak ic¸in kahraman olmaya da gerek yok zaten.

"CİĞERİMİZİ YAKTIN"

Dizideki yürek burkan ölüm sahnelerini izleyenler ise yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Diziyi izleyenler 'Ciğerimizi yaktın' ve 'Yıkıldım' gibi yorumlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: