Çukur Çağatay öldü mü? Çukur Nejat İşler diziden ayrıldı mu? Çağatay Erdenet neden öldü? Nejat İşler diziden neden ayrıldı?

Show TV ekranlarının sevilen oyuncularının yer aldığı Çukur 114. bölümü başlarken, Çukur Çağatay öldü mü? Çukur Nejat İşler diziden ayrıldı mu? Çağatay Erdenet neden öldü? Nejat İşler diziden neden ayrıldı? gibi soruların yanıtı merak ediliyor. Çukur Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 114. bölümü başladı. Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler Çukur'dan neden çıktı! gibi soruların yanıtı merakla aranıyor. Peki, Çukur Çağatay öldü mü? Çukur Nejat İşler diziden ayrıldı mu? Çağatay Erdenet neden öldü? Nejat İşler diziden neden ayrıldı?

ÇUKUR ÇAĞATAY ÖLDÜ MÜ?

Çukur 113. son bölümünde Koçovalılar, Çağatay Erdenet karakterini öldürüyor. Böylece Nejat İşler diziden ayrılıyor.

NEJAT İŞLER ÇUKUR'DANAYRILDI MI?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da İrem Sak'ın ayrılığının ardından Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler de diziden ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Final sezonu işlenen Çukur'da Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler Çukur'dan ayrıldı.

Dizide Çağatay Erdenet rolünü canlandıran Nejat İşler'in Çukur'dan ayrılması sonrası tek Erdenet olarak Kulkan kaldı. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay "Koçovalılar asla unutmaz." Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler." ifadeleri kullanıldı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akın'dan sonra Emmi ve Aliço'nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur'daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler'in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu'nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar'ın evinde Efsun'la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar'ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.