Çukur Aykut kimdir? Çukur Aykut gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!

Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Çukur dizisinde Yamaç'ın çok sevdiği Aykut karakteri merak ediliyor. Peki, Çukur Aykut kimdir? Çukur Aykut gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!

Çukur dizisinde sevilen karakterlerden biri olan Aykut, geçtiğimiz bölümlerde Erdenetler'in sulara zehir karıştırmasıyla beraber ölerek diziye veda etmişti. Çukur yeni bölüm fragmanında Çukur Aykut karakteri tekrar ekranlara geldi. Bunun üzerine izleyiciler Çukur Aykut geri mi geldi? Çukur Aykut kimdir? Çukur Aykut gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etmeye başladı. İşte, Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!

Ayrıca dizinin tanıtımında Çukur Aykut karakterinin yanında Aykut Kocaman da dikkat çekti!

ÇUKUR AYKUT KİMDİR? BERHAN TAŞDELEN KİMDİR?

Çukur Aykut karakteri saf, temiz ve duygusal bir karakter olarak ekranlara gelmişti. Ölümüyle özellikle Yamaç karakterini çok üzen engelli karakter Aykut, yeni fragmanda ekranlara gelmesiyle gündem oldu!

Berhan Taşdelen, 2 sezondur Çukur'da yer alıyordu, geçen bölümlerde diziden ayrıldı. Berhan Taşdelen,1996 yılında doğdu ve 24 yaşındadır. Berhan Taşdelen, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencisidir. Çukur dizisindeki Aykut rolü, dizilerdeki ilk rolüdür oldu. Dizilerin yanı sıra tiyatro oyunlarında da yer almıştır.