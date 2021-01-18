Çukur Akın öldü mü? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu? Akın ölecek mi?

Çukur dizisinde bugün Koçovalı'nın kalan üyeleri sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle bir kez daha burun buruna geldi! Çağatay Erdenet ve Çukur maskeli adam her yere bomba düzenekleri yerleştirdi ve Çukur'un hayatıyla oynadı! Dizinin sonunda Akın'ın olduğu yerdeki bomba patladı! Peki, Çukur Akın öldü mü? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur 4. sezon 20. bölümde Yamaç ve Koçovalı'nın kalan üyeleri sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle bir kez daha burun buruna geliyor! Koçovalılar, geçen bölümde Cengiz Erdenet'i öldürdüler. Bu ölümden sonra Kulkan ve Çağatay'ı da hedef alarak intikam planlarına devam ediyordu ki, Çukur gizemli maskeli adam her yere bomba yerleştirdi! Çağatay ve Kulkan'ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı'yı daha ölümle burun buruna getirdi! Peki, Çukur Akın öldü mü? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu? Akın ölecek mi?

ÇUKUR AKIN ÖLECEK Mİ? BURAK DAKAK ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?

Bugün Çukur izleyenler Çukur Akın ölüyor mu sorularını soruyor. Geçtiğimiz bölümlerde babası Selim'in ölmesinin ardından bu bölümde Erdenet'lerin kurduğu bomba düzeneği Akın'ı hedef aldı! Akın, bombayla beraber patladı ve uçtu! Akın'ı o halde gören Koçovalı'lar onun öldüğünü zannetti! Peki, Çukur Akın öldü mü? Bunu gelecek bölümde göreceğiz!

ÇUKUR AKIN BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak 18 Haziran 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. 22 yaşındaki Burak Dakak Ankaralıdır. Birçok dizi ve filmde yer alan Burak Dakak, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolüyle tanınmıştır amaen çok Çukur'daki Akın karakteriyle dikkat çekmektedir. Burak Dakak ayrıca, Diriliş Ertuğrul, Gülperi ve umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde de rol almıştır.