Çukur 81. Bölüm fragmanı yayınlandı: Cumali Koçovalı vuruluyor!

21.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:19

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka ve Perihan Savaş gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Çukur dizisinin merakla beklenen 3. Sezon 14. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanına Cumali Koçovalı'nın vurulduğu sahne damga vuruyor.

Azer ile Yamaç arasındaki sorunlardan rahatsızlık duymaya başlayan Sultan Hanım, "İçinde nasıl bir yara açıldı bilmem. Ama o yaranın kapanmasını beklersem değil Çukur'u, ailemi de kaybedeceğim. Ben buna izin vermem" sözleriyle Yamaç'ı uyarıyor.

Fragmanın sonunda, kalabalık bir şekilde Azer'in evine baskın veren Yamaç Koçovalı, kapıyı açanın Karaca olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık geçiriyor.

ÇUKUR 80. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 80. Bölümünde Kemal'in tabutunun taşındığı anların ekrana geldiği, duygusal anların yer alıyor. Emmi, "Kardeşlerini, sevdiklerini hepsini kaybedeceksin. Şimdi durmazsan, yoksa olacakların önüne geçemeyiz" diyerek Yamaç'ı uyarıyor.

"ÇUKUR'U HARİTADAN SİLECEKMİŞ"

Kahveye gelen sürpriz misafir ise, "Çukur'u haritadan silecekmiş, Koçovalıları yaşatmayacakmış! Bundan sonrası sizin bileceğiniz iş" sözleriyle yaklaşan tehlikenin sinyalini veriyor.

Silahlı çatışmaların yer aldığı Çukur'un son bölümünde Cuma Koçovalı, "El el üstünde oturacağız, heriflerin bizi bitirmesini mi seyredeceğiz" sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor. Fadik ve Sultan'ın bir kez daha bir araya geldiği tanıtımda Yamaç'ın, "Bir şey olmuş!" sözleri ise merak uyandırıyor.

VARTOLU VE MEDET ALMANYA'DA

Vartolu ve Medet, İdris Koçovalı'nın katilini öğrenmek için Almanya'ya gidiyor. Vartolu, "Sevgili Kreuzbergliler, Vartolu Saadettin abiniz ayağınıza geldi." sözleriyle Almanya'ya adım atıyor.

İdris Koçovalı'nın katilini öğrenmek için Almanya'ya giden Vartolu, Timsah'ın gönderdiği flash belleğin peşine düşer. Berlin'de bir kahvehanede bulduğu Ziya'nın karşısına çıkan Vartolu'nun neler yapacağı merakla bekleniyor.