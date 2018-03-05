Çubuk'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çubuk'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çubuk'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meral Küçük (26) yönetimindeki 06 ED 8405 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Atatürk Mahallesi Bosna Hersek Caddesi'nde park halindeki iki otomobile çarparak, üzerlerine çıktı.

Kazada yaralanan Küçük, 112 Acil Sağlık ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza sonrası çarptığı otomobillerin üzerinde askıda kalan otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı.

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