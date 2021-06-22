Çubuk'ta kırsal mahallelerde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı
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Çubuk'ta kırsal mahallelerde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı

Çubuk'ta kırsal mahallelerde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallelerde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallelerde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde Başkentgaz AŞ tarafından yaklaşık 9 kilometrelik hat üzerinde doğalgaz borularının döşeme çalışması sürüyor.

Doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, doğalgazın merkeze yakın mahallelerden başlanarak yaygınlaştırılmaya başlandığını söyledi.

Merkezde doğalgaz kullanımının yüzde 98'e ulaştığını dile getiren Başkan Demirbaş, "İnşallah Kurban Bayramı'nın ardından bu mahallemize de doğalgaz verilmeye başlanacak." dedi.

Muhtar Abdullah Esre de çalışmalar hakkında başkan Demirbaş'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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Çubuk'ta kırsal mahallelerde doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı - Haberler
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