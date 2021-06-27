Çubuk'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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Çubuk'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Çubuk'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşandı. Selman K.'nın kullandığı 06 DG 5462 plakalı otomobil ile Oğuzhan Ş. idaresindeki 06 BTC 309 plakalı otomobil Karagöl-Çubuk2 Barajı yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Selman K. ve Oğuzhan Ş. ile otomobillerde bulunan Murat T., İsmail G. ve Emre A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çubuk'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müfit Onbaşı

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