Cübbeli Ahmet Hoca HDP'nin oy oranına kızdı, görmek istediği rakamı söyledi

Cübbeli Ahmet Hoca, gazeteci Serdar Arseven'ın Youtube kanalında katıldığı programda Halkların Demokratik Partisi'nin oy oranları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MÜSLÜMANLAR BUNLARA NASIL REY VEREBİLİR"

Ünlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP hakkındaki sözlerini de hatırlatarak, "Kürtler Müslümandır. Bunlara oy verenler arasında da Müslümanlar var Bunların ne Marksist Leninist, ne dinsiz siyoniste çalıştığı anlatılamıyor mu, ben anlamadım ya. Bu Müslümanlar nasıl bunlara rey verebilir" dedi.

"YÜZDE 1 VEYA 2'YE DÜŞMESİ LAZIM"

Sözlerine devam eden Ünlü, "HDP halen yüzde 12. Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı. Bu kadar analar ağlıyor. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını söylüyor, bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?" ifadelerini kullandı.

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