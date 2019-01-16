Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi
Cübbeli Ahmet Hoca, "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun yaşıyor" açıklaması yapan Cemil Kılıç'ın görevden alınmasını tebrik edip, "Darısı Mustafa Öztürk gibi Kuran'ı reddeden tefsir profesörlerinin başına" dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" açıklaması yapan Cemil Kılıç'ın görevden alınmasını tebrikle karşıladığını söyledi.
İŞTE CÜBBELİ AHMET HOCANIN PAYLAŞIMI:
"Din adına dini inkar eden Cemil Kılıç'ın görevden alınmasını tebrikle karşılıyor, darısının Mustafa Öztürk gibi Kuran'ı reddeden tefsir profesörlerinin başına gelmesini temenni ediyoruz!"
"ATEİSTLER KURAN'A DAHA UYGUN DAHA AHLAKLI YAŞIYOR" DEMİŞTİ
KONDA'nın anketini değerlendiren Kılıç, "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" açıklaması yapmıştı. Kılıç açıklamalarının ardından hedef haline gelmiş, Akit gazetesi de Kılıç hakkında "Din karşıtı o öğretmen hala görevde" haberleri yapmıştı.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE GÖREVLER ALMIŞTI
Rami Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kılıç, 13 Ağustos 2017 tarihinde 'Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar' adıyla kurulan oluşuma öncülük etmiş, Eğitim-İş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneğinde de görevler almıştı.
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Her cübbe giyen e hoca demişler, dini suistimal, insanı suistimal hep bu cübbelilerde.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sen kurana göremi yaşıyon uydurma hadislere göremi ahmet.senin yolundan gidenleride bataklığa sürüklüyosunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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başka işiniz gücünüz kalmadı ahmet hocayımı haber yaptınız. . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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iyi olmuş. bize doğru yolu gösteren insanlar lazım. cehenneme sürükleyecek değil.Cevap Yaz 6 12 Yayından KaldırDOĞRUCU DAVUT: Size Allah lazım, insanın peşinde giderseniz yolunuz zaten cehennemdir.1 1 Yayından Kaldır