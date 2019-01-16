Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" açıklaması yapan Cemil Kılıç'ın görevden alınmasını tebrikle karşıladığını söyledi.

İŞTE CÜBBELİ AHMET HOCANIN PAYLAŞIMI:

"Din adına dini inkar eden Cemil Kılıç'ın görevden alınmasını tebrikle karşılıyor, darısının Mustafa Öztürk gibi Kuran'ı reddeden tefsir profesörlerinin başına gelmesini temenni ediyoruz!"

"ATEİSTLER KURAN'A DAHA UYGUN DAHA AHLAKLI YAŞIYOR" DEMİŞTİ

KONDA'nın anketini değerlendiren Kılıç, "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" açıklaması yapmıştı. Kılıç açıklamalarının ardından hedef haline gelmiş, Akit gazetesi de Kılıç hakkında "Din karşıtı o öğretmen hala görevde" haberleri yapmıştı.

Cemil Kılıç

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE GÖREVLER ALMIŞTI

Rami Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kılıç, 13 Ağustos 2017 tarihinde 'Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar' adıyla kurulan oluşuma öncülük etmiş, Eğitim-İş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneğinde de görevler almıştı.