Cübbeli Ahmet Hoca açıklamalarında ne dedi? Cübbeli Ahmet canlı yayında nelerden bahsetti?

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan ile yaptığı canlı yayında önemli konulara parmak bastı. Açıklamalarıyla merak edilen Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, hangi tarikattan?

Lâlegül dergisinde yazılar ve dualar yazan Cübbeli Ahmet Hoca'nın onlarca eseri mevcuttur. Selefi konusundan dolayı gündeme gelen Cübbeli Hoca'nın hayatı merak ediliyor. Peki Cübbeli Hoca kimdir, nerelidir, aslen memleketi neresi, kaç yaşında?

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

CÜBBELİ AHMET HOCA HANGİ TARİKATTAN?

Küçük yaşlarında Cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Kolu olarak bilinen dergahında halen liderlik konumunda olan Mahmud Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti.

CÜBBELİ AHMET HOCA AÇIKLAMALARINDA NE DEDİ?

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eylül ayında CNN Türk'te konukolduğu Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Ünlü, Türkiye'de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp 'İç savaş' uyarısı yaptı. Bunun üzerine yeniden Ahmet Hakan'ın programına katılan Cübbeli Ahmet'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

"Bana değişik vasıflar vermeye başladılar. Çok saldırıya uğradım. Ulusal medyada çıkan haberlerden aldığım 5 yeri emniyetteki ifademde gösterdim. Mescidin ortasında silahı çekmiş adam misal. 5 dosya ile gittim oraya çeşitli resimlerin haberlerin olduğunu. Ben bildiğim şeyleri anlattım.

Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar.

Ben ifademde dedim ki "Falan soyadlı kişiye ben güveniyorum bu arkadaşlar çok detaylı araştırma yapacaklar. Benim dosyama ilişik olarak atfediyorum" dedim.

25 Eylül'de ben gittim 2 haftada onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi?' gitmediniz mi diye. 15 günde tamamen dokümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da doküman verdiler."