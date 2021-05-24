ÇÜ İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇÜ İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi

ÇÜ İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen oryantasyon programında, bölüm öğretim elemanları tarafından İletişim fakültesini bu yıl kazanan öğrencilere fakülte ve bölüm hakkında bilgiler aktarıldı.

Programda, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından, fakültenin başarılara imza atmış genç yeteneklerine ve öğrencilere destek olan akademisyenlerine teşekkür edildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç de ödül alarak başarılı olan öğrencilerin, birinci sınıf öğrencilerinin motivasyonunu arttırması temennisinde bulundu.

ÇÜ İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇÜ İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:01:52. #1.15#

title