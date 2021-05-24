ÇÜ İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen oryantasyon programında, bölüm öğretim elemanları tarafından İletişim fakültesini bu yıl kazanan öğrencilere fakülte ve bölüm hakkında bilgiler aktarıldı.

Programda, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından, fakültenin başarılara imza atmış genç yeteneklerine ve öğrencilere destek olan akademisyenlerine teşekkür edildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç de ödül alarak başarılı olan öğrencilerin, birinci sınıf öğrencilerinin motivasyonunu arttırması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt