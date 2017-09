Cü'de 'Plevral Hastalıklar Sempozyumu' Düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi ve Türk Göğüs Cerrahisi tarafından ortaklaşa 'Plevral Hastalıklar Sempozyumu' düzenlendi.



CÜ Behsan Önal Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İlker Toker, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Göğüs Cerrahisi Plevra Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin ile çok sayıda katılımcı katıldı.



Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli yaptığı konuşmada,"Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, bugünleri borçlu olduğumuz Atatürk ve arkadaşlarının karar verdikleri il olan Sivas'ta, Cumhuriyetin otağında olmaktan mutluluk duyduğumu belirmek isterim. Plevra hem biz göğüs cerrahlarını hem bu alanda meslek icra eden paydaşlarımızın sık sık gündeme getirdiği bir alan ama temelde biz cerrahların, çok daha geniş ve teorik anlamda bilgi birikimine sahip olduğunu düşünürsek her vesile ile tartışacağımız paylaşacağımız birikimlerimiz olacaktır" dedi.



CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise,"Üniversitemiz 43 yıllık bir üniversite ve Türkiye'de kurulan 13'üncü üniversite. Şu an 56 bin öğrencimiz var ve biz burada bilimsel çalışmaların ön plana çıkmasını istiyoruz. Biz rektörlük olarak bilimsel çalışmaların sürekli arkasındayız, ne yapılması gerekiyorsa onu da yaparız. Sivas Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisidir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin kuruluşunda önemli görevler yapmış bir şehir. Fakat Sivas her nedense dışarı da hep farklı algılandı. Sivas'a gelirken birçok hocamız diğer sempozyumlara gelenler de Sivas'a ilk kez gelen hocalarımızla görüştüğümüzde Sivas'a endişeli bir bakış vardı. Ama Sivas'a gelip gittikten sonra da Sivas'ın çok güzel bir şehir olduğunu hep söylemişlerdir. Gelen hocalarımız daha sonraki karşılaşmalarımız da hep güzel şeyler anlatmışlardır. Umuyorum siz de bunu göreceksiniz" diye konuştu. - SİVAS