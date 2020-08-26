Crisis Hotline Filmi Crisis Hotline filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Crisis Hotline filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kriz yardım hattındaki alaycı bir danışman, genç bir adamın arayıp üç kişiyi ve ardından kendisini öldürmekle tehdit ettiğinde kendini bir ölüm kalım meselesi içinde bulur.

Yönetmen: Mark Schwab

Senaryo: Mark Schwab

Oyuncular: Corey Jackson, Pano Tsaklas, Christian Gabriel, Christopher Fung, August Browning, Mike Mizwicki, Laura Altair, Michael Champlin, Mark Balunis, Devon Lee Grover, Keith Larson

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Crisis Hotline

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 30.04.2021

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Kaynak: InterSinema.com