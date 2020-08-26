Crisis Hotline Filmi
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26.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:59
Kriz yardım hattındaki alaycı bir danışman, genç bir adamın arayıp üç kişiyi ve ardından kendisini öldürmekle tehdit ettiğinde kendini bir ölüm kalım meselesi içinde bulur.
Yönetmen: Mark Schwab
Senaryo: Mark Schwab
Oyuncular: Corey Jackson, Pano Tsaklas, Christian Gabriel, Christopher Fung, August Browning, Mike Mizwicki, Laura Altair, Michael Champlin, Mark Balunis, Devon Lee Grover, Keith Larson
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Crisis Hotline
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 30.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com