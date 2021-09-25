Crew Espor VALORANT arenasında kendilerini temsil edecek kadroyu açıkladı!

Crew Espor dün resmi Instagram adreslerinden yaptıkları açıklama ile VALORANT profesyonel arenasında takımlarını temsil edecek kadroyu açıkladı.

Organizasyon "Önümüzdeki dönemde formamızı terletecek, yetenekli ve bir o kadar da başarıya aç oyuncularımızla anlaştığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız." notu ile kadrosunu duyurdu ve kadrosuna başarılar diledi.

Crew Espor VALORANT kadrosunda yer alan isimler:

Tolga Eren "Blacktaps" Karakulak

Fahri Efe " Wangong" Şenel

Şafak "Pyraana" Alasulu

Mert "Acedia" Yavuz

Hakan Karaca " Hatashiwa" Korkut

Organizasyona, kadroda yer alan oyuncular ve koç ekibine başarılar diliyoruz.

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