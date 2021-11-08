Crab Game Sistem gereksinimleri 2021! Crab Game kaç GB?

Crab Game, yalnızca bir oyuncu galip gelene kadar, çocuk oyunlarına dayalı birkaç farklı mini oyunu oynadığınız Birinci Şahıs Çok Oyunculu bir oyundur. Crab Game sadece PC Steam üzerinden oynanabilmektedir.

Bağımsız geliştirici ve yayıncı Dani tarafından geliştirilip yayınlanan Crab Game'in sistem gereksinimleri neler? Crab Game kaç GB? Detayları haberimizde…

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Crab Game, çocuk oyunlarına dayalı farklı mini oyunlarda, hepsini talep etmek için yalnızca bir oyuncu kalana kadar nihai nakit fiyat için savaştığınız Birinci Şahıs Çok Oyunculu bir oyundur. Crab Game'in Steam mağazasındaki oyun açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verildi, "Kesinlikle herhangi bir çevrimiçi akışlı pop kültürü Kore TV şovuna dayanmıyor, çünkü bu beni yasal olarak belaya sokar, bu yüzden kesinlikle bunu yapmıyoruz."

CRAB GAME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

CRAB GAME MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 2,00 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 520

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

CRAB GAME ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core I5-4440 3,10 GHz

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX650

CRAB GAME KAÇ GB?

Crab Game'i oynayabilmek için 200 MB'lık çok az bi depolama alanı gerekmektedir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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