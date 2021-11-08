Crab Game Sistem gereksinimleri 2021! Crab Game kaç GB?
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in PC oyunu versiyonu Crab Game'in sistem gereksinimleri neler? Crab Game kaç GB?
Crab Game, yalnızca bir oyuncu galip gelene kadar, çocuk oyunlarına dayalı birkaç farklı mini oyunu oynadığınız Birinci Şahıs Çok Oyunculu bir oyundur. Crab Game sadece PC Steam üzerinden oynanabilmektedir.
Bağımsız geliştirici ve yayıncı Dani tarafından geliştirilip yayınlanan Crab Game'in sistem gereksinimleri neler? Crab Game kaç GB? Detayları haberimizde…
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Crab Game, çocuk oyunlarına dayalı farklı mini oyunlarda, hepsini talep etmek için yalnızca bir oyuncu kalana kadar nihai nakit fiyat için savaştığınız Birinci Şahıs Çok Oyunculu bir oyundur. Crab Game'in Steam mağazasındaki oyun açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verildi, "Kesinlikle herhangi bir çevrimiçi akışlı pop kültürü Kore TV şovuna dayanmıyor, çünkü bu beni yasal olarak belaya sokar, bu yüzden kesinlikle bunu yapmıyoruz."
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 2,00 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 520
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core I5-4440 3,10 GHz
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX650
Crab Game'i oynayabilmek için 200 MB'lık çok az bi depolama alanı gerekmektedir.