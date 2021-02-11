Coyote vs. Acme Filmi
11.02.2021 09:54 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:58
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Coyote vs. Acme, günlerini baş düşmanı Papa-Léguas'ı ortadan kaldırmaya çalışarak geçiren sakar ve kibirli Wile E. Coyote’un maceralarını konu ediyor.
Yönetmen: Dave Green
Senaryo: Ian Frazier, Samy Burch, James Gunn
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Coyote vs. Acme
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 21.07.2023
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Kaynak: InterSinema.com