Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

- Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay Koluna yapıştırdığı 1 lira aşı olan yerde duruyor Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş, Covid19 aşısı vurduğu koluna koyduğu 1 liranın yapıştığını fark ettiğini söyledi.