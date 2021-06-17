Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay
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Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Sağlık

- Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay Koluna yapıştırdığı 1 lira aşı olan yerde duruyor Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş, Covid19 aşısı vurduğu koluna koyduğu 1 liranın yapıştığını fark ettiğini söyledi.

- Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

Koluna yapıştırdığı 1 lira aşı olan yerde duruyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş, Covid19 aşısı vurduğu koluna koyduğu 1 liranın yapıştığını fark ettiğini söyledi.

İlçede kahvecilik yapan esnaf Ali Kaymak, 1 lirayı aşı vurulduğu yere koyunca kolunun parayı çektiğini fark ettiğini anlatarak, "Aşı olduktan sonra bunu fark ettim. Artı olarak tiktok'ta video olarak paylaşmışlar Ben dalga geçiyorlar zannettim, ama gerçekmiş" dedi.

Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay
Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay
Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay
Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici

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