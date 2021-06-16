Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi?
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Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi?

Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi?" sorusu yer aldı. Peki, Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi?, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

COVİD AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILABİLİR Mİ?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da covid aşısından sonra duş alınması konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" dedi.

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