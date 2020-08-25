"Covid-19 süreci check-up'a olan ilgiyi artırdı"
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"Covid-19 süreci check-up'a olan ilgiyi artırdı"

Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların genel sağlıkları konusunda bilgi almak istediklerini kaydeden Dr. Hüseyin Çetinalp, bu süreçte check-up a olan talebin arttığını belirtti.

25.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:03

Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların genel sağlıkları konusunda bilgi almak istediklerini kaydeden Dr. Hüseyin Çetinalp, bu süreçte check-up a olan talebin arttığını belirtti.

Medicana Çamlıca Hastanesi Check Up Uzmanı Dr. Hüseyin Çetinalp, Dönemsel Sağlık Taraması'nın (Check-Up) genel olarak kişinin sağlık geçmişini, fiziksel muayeneyi ve testleri içerdiğini belirterek, "Biz check up ile kişiye genel sağlık durumu ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra, kronik hastalıklar için olası risk faktörlerini tanımlayabiliyoruz. Belirti vermeyen bir hastalığı varsa bununla ilgili bir teşhis yapabiliyoruz, sağlıklı yaşamaları için genel sağlık durumu tablosuna göre beslenmeden düzenli spor yapmalarına yönelik bir yol çizebiliyoruz. Aynı zamanda da son kontrollerinden bu yana sağlık verilerini güncelliyor ve karşılaştırma yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklığın ani düşüşleri ile soğuk algınlığı, nezle veya grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın bir şekilde görüldüğünü kaydeden Uzm. Dr. Hüseyin Çetinalp, "Bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu hastalıklara karşı dirençli olmaktadır. Yetersiz ve sağlıksız beslenenlerde ve fiziksel aktivitesi düşük olan kişilerde ise birçok enfeksiyon hastalıklarına yakalanma durumu aniden gelişebilmektedir. O zaman burada bağışıklık sistemini güçlendirmek için karşımıza 2 anahtar çıkmaktadır. 1- Yeterli ve sağlıklı beslenme 2- Yeterli fiziksel aktivite. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmek için; günlük beslenmede yeterli miktarda protein almak güçlü bağışıklık için ilk şarttır. Özellikle süt, süt ürünleri, yumurta gibi biyolojik değeri yüksek proteinleri tüketmek oldukça önemli olmaktadır. Haftada en az 3 kere en az 45 dakika orta tempo yürüyüşler güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça yardımcıdır" ifadelerine yer verdi.CHECK-UP YAPTIRARAK BAĞIŞIKLIKLA İLGİLİ BİLGİ ALINABİLİR Mİ?Uzm. Dr. Hüseyin Çetinalp, "Son dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle, bağışıklık sisteminin durumu ve ilişkisi sık sık gündeme getirilmektedir. Gerçekten de, benzer koşullarda görünen kişilerden birisi hastalığı daha ağır geçirirken, diğeri hafif geçirmekte ve iyileşmektedir. Bu durum, ancak kişilerin bağışıklık sisteminin gücünün yerinde olup olmaması ile açıklanabilir. Bağışıklık sisteminin durumunu yüzde yüz açıklayabilecek parametreler ortaya koymak iddialı bir görüş olacaktır. Ancak, belirtilen parametreler, bağışıklık sistemi ile ilgili temel test parametreleri olarak kabul edilebilir. Bu testlerle, en azından bağışıklık sisteminde yer alan bağışıklık yanıtlarının yerinde olup olmadığı yanında, doku ve organ fonksiyonlarının durumu da ortaya konularak, kişinin enfeksiyonlara ne ölçüde hazır olduğu hakkında temel bir fikir edinebiliriz. Bu nedenle, bağışıklık sisteminin durumunu ortaya koyabilecek test panellerini bulunmaktadır" şeklinde konuştu.BAĞIŞIKLIĞIMIZI MEVSİMSEL HASTALIKLARA KARŞI NASIL GÜÇLENDİREBİLİRİZ?Kışın vazgeçilmez ikilisi soğuk algınlığı ve grip olduğuna değinen Dr. Çetinalp, "Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından sayılan enfeksiyon hastalıklarının yaşandığı bu dönemde vücut direnci azalmakta, bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. İşte bu nedenle sağlıklı ve bilinçli beslenme çok önem taşımaktadır. Burada rengarenk beslenme gibi bir motto bulunmaktadır. Böylece ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almış oluruz. A ve C vitaminleri antioksidan vitaminlerdir. Antioksidanlar sayesinde vücut direnci artmakta, böylelikle enfeksiyonlara yakalanma riski azalmakta, eğer hastalık oluşmuşsa daha kısa sürede atlatılması sağlanmaktadır. Turunçgillerden elma-nar ve kiviye; brokoliden havuç, lahana ve kerevize; kabaktan pırasa, yeşil ve kırmızı bibere; turptan roka, marul, maydanoz, tere gibi yeşilliklerle rengarenk beslenmek gerekiyor. Kış aylarında bol bol balık tüketilmesi de çok önemlidir. Balığın kızartma değil fırında ya da buğulama olarak tercih edilmesini tavsiye etmekteyiz. Doğal birer antibiyotik olan soğan ve sarımsağı pişirmek yerine çiğ tüketmek gerekiyor. Gün içerisinde birer avuç fındık, badem, ceviz tüketmeyi ihmal etmemek gerekmektedir" şeklinde konuştu."DÜZENLİ CHECKUP ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİDİR"Dönemsel Sağlık Taraması (Check-Up) yaptırmanın, hiçbir şikayeti olmayan kişilerde, gizli kalmış ve ileride hastalığa yol açabilecek problemlerin saptanması ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağladığının altını çizen Dr. Çetinalp, şu ifadelere yer verdi:

"Hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamak çok önemlidir. Bu nedenle, hiçbir şikayeti olmasa da her insanın belirli periyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir. 6 ayda bir yapılacak olan checkup ile meme, rahim ağzı, prostat ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemde teşhisi mümkündür. Unutmamak gerekir ki çok hastalık erken dönemde fark edilirse, uygulanacak tedavinin başarısı da o denli fazla olmaktadır. Bu nedenle yılda bir kez yaptırılacak Check-Up ile sağlığınızdan emin olmak mümkündür."


Kaynak: DHA

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