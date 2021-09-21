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Covid-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel
Covid-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Covid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza...

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Covid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, salgının getirmiş olduğu sorunlarla etkili bir biçimde mücadele etmek için vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdüklerini bildirdi. Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek hizmetine de ihtiyaç duyduğunu belirten Bakan Yanık, "Salgın döneminde vatandaşlarımız farklı sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Kırmızı yeleklilerimiz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 personele 'Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti' eğitimi verdik. Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Covıid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz" dedi.Bakan Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından etkilenen ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşların bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini kaydetti.


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Haber: Covid-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek - Haberler
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