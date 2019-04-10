Çorum Tarımı Masaya Yatırıldı

Çorum Tarım ve orman Müdürlüğü'nce tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürümüz Orhan Sarı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Çorum'da tarım ve hayvancılık alanında yürütülen projeler ve sağlanan destekler ele alındı.

Tarım ve hayvancılık alanında 19 hedef belirdiklerini dile getiren İl Müdürü Orhan Sarı, ilk olarak ari köyler oluşturacaklarını belirtti.

Damızlık Hayvan Satış Borsası kurarak satılacak hayvanların bir araya toplanacağını, yine çevre illerden düve almak isteyen hayvan üreticileri için de hastalıktan ari damızlık düve merkezini kurmayı hedeflediklerini dile getiren Sarı, "Burada hayvan satışı için damızlık borsasını ve damızlık düve merkezini kurarsak sağlıklı ırklarla birlikte Çorum hayvancılıkta yine bölgede bir merkez olacaktır. Türkiyede kaliteli ve sağlıklı hayvan Çorum' da bulunur algısını oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Hayvan üretiminde giderleri oldukça düşüren silajlık mısırın da üretimini artırmayı hedeflediklerini, slaj üretiminin arttırılması için üreticilere yem bitkisi tohumu dağıttıklarını açıklayan Sarı, iki adet slaj paketleme makinesi alındığını, bunların yanı sıra ot biçme ve ot slaj makinesi alınması işinin ihale aşamasında olunduğunu söyledi.

Çorum'da Mart ve Haziran aylarında süt üretiminin fazla olduğunu hatırlatan Sarı, "Buda sütlerin pazarlanmasında problem oluşturmaktadır. Örneğin Kasım ayında günlük üretim 60 ton civarındayken Nisan ayında 200 tonun üzerinde bir günlük üretim gerçekleşmektedir. Süt işleyen işletmelere arz edilen bu dengesiz süt ise fiyatlarda düşüşe ve pazarlama sıkıntısına neden olmaktadır. Bununla ilgili olarak sorunun çözümü konusunda Veteriner Hekimler Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile birlikte bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretimin bütün yıla yayılması için üzerinde çalıştıklarına anlatan Sarı, "Sertifikalı tohum üretimi Ziraat Odaları ile işbirliği içerisinde çalışarak dışarıdan ithal ettiğimiz tohumu şimdi biz kendimiz üreteceğiz ve üreticilerimize uygun fiyattan vereceğiz. İlimizde organik madde yönünden zayıf olan topraklarımızı organik maddece zengin hale getirmek için sivil toplum kuruluşları ve tarafların işbirliği ile çiftlik gübrelerini toprakla uygun şekilde buluşmasını sağlayıp, kimyasal gübre kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da iki adet gübre dağıtım römorku alarak üreticilerimizin hizmetine sunacağız. Buğdayın un kalitesini olumsuz etkileyen süne ve kımıl gibi zararlılar ile mücadele yöntemlerini, çiftçilerimizin düzenli uygulamasını sağlayarak bölgede üretilen buğdayın un kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Süne ve Kımıl zararlısıyla mücadele konusunda ilimizde ilaçlı mücadele gerek kalmadan parazitoid böceklerin konukçusu olan ağaçlarla arazi aralarında ağaçlandırma ve süne ve kımıl ile beslenen keklik bıldırcın gibi kuşların doğaya salımı yapılacak. Çorum tarımını merkez ve ilçeler ile birlikte bir bütün olarak düşünmekteyiz. Tarımda ki gelişmemiz ilçelerimizle birlikte olmalıdır, tarımsal ürünlerde sürdürülebilir bir yol izlememiz lazım. İl Müdürlüğü olarak tarımsal kalkınmanın İl genelini kapsayacak şekilde, işbirliği içerisinde hep beraber kalkındırmak amacıyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile ilçe ziraat odası başkanları katıldı - ÇORUM

Kaynak: İHA