Çorum Mehmetçik Lisesi öğrencileri Macaristan'da eğitim programına katıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir haftalık eğitim programına katıldı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Çorum ve Kocaeli'nin yanı sıra Almanya, Portekiz, İspanya ve Macaristan'dan altı okulun iş birliğiyle Yarının Bilinçli Yurttaşlarını Yetiştirmek Yeni Bir Çok Kültürlü Demokrasi Gereksinimi Projesi'nin hayata geçirildiği bildirildi.

Budapeşte'deki etkinlikte öğrencilerin proje kapsamında yaptıkları faaliyetleri hakkında sunumlar yaptıklarının aktarıldığı açıklamada, "Öğrenciler okullarda çeşitli derslere ve kültürel gezilere katıldı. Öğrencilerimiz ayrıca aktif bir kişinin nasıl olması gerektiğini göstermeyi amaçlayan bir oyun hazırlayıp sergilediler. Ayrıca ev sahibi okulun yöneticilerine Hitit figürlü hediyeler vererek, ilimizin tanıtımına katkı sağladık." ifadelerine yer verildi.

Projenin Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe desteği almaya hak kazandığının belirtildiği açıklamada, projenin amaçları hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerin hoşgörü, saygı, dürüstlük, adalet gibi ahlaki değerlerle daha iyi ve demokratik bir sınıf ve okul ortamı öğreterek, temel insan hakları, sosyal haklar gibi Avrupa Birliği değerlerine karşı daha olumlu tutumlar içinde olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca öğrencilerin öz güvenlerini ve güvenlik duygularını yeniden kazanmaları için demokratik ortamı sağlıyoruz. Bu proje ile okullarımızın öğrencilerimizi hayata hazırlama, toplumda aktif vatandaşlar olmaya motive etme gibi eğitim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Her ortak ülke okullarında en az bir yabancı dil öğrenme becerisinin geliştiğini ifade edebiliriz. Böylece öğrenciler dil öğrenime daha da motive oldular ve kendi okullarındaki akranları için iyi bir rol model oldular. Ayrıca bu hareketlilik öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yönetimi arasında daha iyi bir ilişki geliştirmemize yardımcı oldu. Bu hareketlikte farklı değerler, gelenekler ve dinler sayesinde öğrencilerimizin saygı bilincini artırdı."

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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