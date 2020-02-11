: Çorum evlilik vaadiyle 27 bin tl dolandırıldı

11.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:48

Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

ÇORUM'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Engin A. (33), Gaziantep'te görücü usulüyle tanışıp, imam nikahıyla evlendiği Tuğba Ö. (20) ile ailesi tarafından 27 bin 500 TL dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evlilik hayaliyle annesinin birikimini şüphelilere kaptırdıklarını anlatan Engin A., "Dolandırıcıların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kentin Gülabibey Mahallesi'nde oturan ve pazarcı esnafı olan Engin A. geçen yıl Eylül ayında evlenmek için bir tanıdığının aracılığıyla ailesini de yanına alarak Şanlıurfa'ya gitti. Engin A. ve beraberindeki ailesi, buluştukları, kendilerine aracılık edecek olan 'Ayşe' isimli bir kadından "Size söylediğimiz kız evlenmeyi kabul etmiyor ama isterseniz Gaziantep'te bir kız daha var. Onunla tanıştıralım" yanıtını aldı. Kadının teklifini kabul eden Engin A, ailesiyle bu kez de Gaziantep'in yolunu tuttu. Gaziantep'e giden aile, burada da kendilerine aracılık eden 'Ali' adlı kişi tarafından bir eve götürüldü. Gittiği evde evleneceği Tuğba Ö. ile tanışan Engin A, genç kızla bir süre baş başa görüştü. Çift kısa sürede tanışarak evlilik kararı aldı. Bunun üzerine Tuğba Ö.?nün annesi, damat adayının ailesinden 15 bin TL başlık parası talep etti. Yapılan pazarlık sonucu Engin A. ve ailesi 10 bin TL başlık parasında anlaştı. Daha sonra ziynet eşyası almak için Tuğba Ö. ile alış verişe çıkan Engin A, genç kız için 7 bin 500 TL değerinde yüzük, küpe, bilezik gibi ziynet eşyası da satın aldı. Engin A, genç kızla tanışmasına vesile olan Şanlıurfa'daki 'Ayşe' isimli kadına da 10 bin TL ödedi.

KAZA BAHANESİYLE KAÇMIŞ

Engin A. ve ailesi, daha sonra Tuğba Ö.?yü alarak düğün için Çorum'a döndü. Düğün hazırlıklarına başlayan çifte, imam nikahı kıyıldı. İmam nikahının üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından Tuğba Ö., iddiaya göre, kardeşinin trafik kazası geçirdiğini belirterek, Gaziantep'e gitmesi gerektiğini söyledi. Damat adayının izni üzerine, genç kız, ziynet eşyalarını da yanına alarak Çorum'dan ayrıldı. Tuğba Ö.'nün geri dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine Engin A., dolandırıldığını anladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Engin A. toplamda 27 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuyu inceleyen savcılık, suç yerinin Gaziantep olduğu gerekçesiyle dosyayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Söz yüzükleri taktıklarını ancak bir süre sonra gelin adayına ulaşamadığını anlatan Engin A. "Evleneceğim Tuğba Ö. ile ayrı bir odaya girdik ve evlilik konusunda konuşmalar yaptık. Kendisine temiz mutlu bir yuva istediğimi söyledim. Benden süt parası istediler pazarlıklar yapıldı 10 bin TL'ye anlaştık, Ayşe isimli kişiye 7 bin 500 TL., para verdim. Çünkü o da para istemişti. Sonra orada altın küpe ve yüzük aldık 10 bin lira kadar da onlara harcadım. Söz yüzüklerini taktıktan sonra Çorum'a hep beraber döndük, aradan iki gün geçti ve Tuğba'ya sürekli telefonlar gelmeye başladı. Abisinin kaza geçirdiği söyledi, otobüsle gönderdik. Şimdi hiç birine ulaşamaz olduk, aradan 5 ay geçti ve ardından da savcılığa gidip dolandırıldığım için suç duyurusunda bulundum. Dolandırıcıların bulunup cezalandırılmasını istiyorumö dedi.

Kaynak: DHA

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