Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?
Çıkan yangınlar sebebiyle Türkiye genelinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Manisa, İzmir, Muğla Çorlu'da elektrik kesintileri başladı. Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?
Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son 6 günde 35 ilimizdeki 130 yangın kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara ise müdahale devam ediyor. Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?
ÇORLU ELEKTRİK KESİNTİLERİ
İlçe OĞUZLAR
Tarih 03.08.2021 tarihinde 07:00-13:30 saatleri arasında ÇORUM OĞUZLAR elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri CEVİZLİ KY. bölgelerinde OĞUZLAR ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi
İlçe DODURGA
Tarih 02.08.2021 tarihinde 11:00-14:00 saatleri arasında ÇORUM DODURGA elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri ALPAGUT KY. bölgelerinde DODURGA ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi
İlçe İSKİLİP
Tarih 02.08.2021 tarihinde 10:30-13:30 saatleri arasında ÇORUM İSKİLİP elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri DEREKARKIN KY. bölgelerinde İSKİLİP ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi
İlçe İSKİLİP
Tarih 02.08.2021 tarihinde 07:30-13:30 saatleri arasında ÇORUM İSKİLİP elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri ÇOMU KY. bölgelerinde İSKİLİP ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi
İlçe ALACA
Tarih 02.08.2021 tarihinde 06:30-13:30 saatleri arasında ÇORUM ALACA elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri KALINKAYA KY. bölgelerinde ALACA ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi