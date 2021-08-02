Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?

Çıkan yangınlar sebebiyle Türkiye genelinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Manisa, İzmir, Muğla Çorlu'da elektrik kesintileri başladı. Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son 6 günde 35 ilimizdeki 130 yangın kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara ise müdahale devam ediyor. Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?

ÇORLU ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İlçe OĞUZLAR

Tarih 03.08.2021 tarihinde 07:00-13:30 saatleri arasında ÇORUM OĞUZLAR elektrik kesintisi

Kesinti Bölgeleri CEVİZLİ KY. bölgelerinde OĞUZLAR ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.

Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi

İlçe DODURGA

Tarih 02.08.2021 tarihinde 11:00-14:00 saatleri arasında ÇORUM DODURGA elektrik kesintisi

Kesinti Bölgeleri ALPAGUT KY. bölgelerinde DODURGA ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.

Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi

İlçe İSKİLİP

Tarih 02.08.2021 tarihinde 10:30-13:30 saatleri arasında ÇORUM İSKİLİP elektrik kesintisi

Kesinti Bölgeleri DEREKARKIN KY. bölgelerinde İSKİLİP ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.

Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi

İlçe İSKİLİP

Tarih 02.08.2021 tarihinde 07:30-13:30 saatleri arasında ÇORUM İSKİLİP elektrik kesintisi

Kesinti Bölgeleri ÇOMU KY. bölgelerinde İSKİLİP ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.

Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi

İlçe ALACA

Tarih 02.08.2021 tarihinde 06:30-13:30 saatleri arasında ÇORUM ALACA elektrik kesintisi

Kesinti Bölgeleri KALINKAYA KY. bölgelerinde ALACA ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.

Kesinti Nedeni Planlı Elektrik Kesintisi