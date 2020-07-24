Çorum'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı Çorum'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralıÇORUM 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yaşar Çakırlı (35) hayatını kaybetti, Murat Ö. (42) ve Recep A. (20) yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yaşar Çakırlı (35) hayatını kaybetti, Murat Ö. (42) ve Recep A. (20) yaralandı. Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Yavruturna Mahallesindeki Kavukçu Sokakta bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Çakırlı, Murat Ö. ve Recep A.'nın yanına gelen Mustafa A., Kadir S. ve Muhammed A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir S. tüfekle, Mustafa A. da tabancayla ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun ve saçma isabet eden Yaşar Çakırlı, Murat Ö. ve Recep A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşar Çakırlı, hayatını kaybetti, 2 yaralının ise tedavileri sürüyor. Olayın ardından otomobille kaçan Mustafa A., Kadir S. ve Muhammed A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA