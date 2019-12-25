Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü

25.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:26

Çorum'da, otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Şükrü Uzuner'in (57) kullandığı 19 TN 974 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolunun 5'inci kilometresinde, karşı yönden gelen A.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki yeğeni Recep Uzuner (21) ağır yaralandı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan amca ve yeğeni, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA