Çorum'da hayvan pazarı kapatıldı
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Çorum'da hayvan pazarı kapatıldı

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararı gereğince Çorum merkez ve tüm ilçelerinde olmak üzere hayvan pazarları ikinci bir emre kadar tedbiren kapatıldı.

14.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:07
Çorum'da hayvan pazarı kapatıldı

İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararı gereğince Çorum merkez ve tüm ilçelerinde olmak üzere hayvan pazarları ikinci bir emre kadar tedbiren kapatıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü ; son zamanlarda ülke genelinde ve komşu illerimizde görülen Şap hastalığı nedeniyle, hayvan pazarlarının kapatıldığını, Çorum'da bulunan hayvan pazarlarına çevre il ve ilçelerden yoğun hayvan hareketlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle hastalığın Çorum ve ilçelerine bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla merkez ve ilçelerdeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak" dedi.


Şap hastalığını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının kapatılmasının yanı sıra, izinsiz hayvan sevkiyatının yapılması da yasaklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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