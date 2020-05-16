Çorum'da başından vurulan genç, kurtarılamadı ÇORUM'da, yol ortasında tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vurulan Fatih E. (21), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ÇORUM'da, yol ortasında tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vurulan Fatih E. (21), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu arada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Fatih E., bir arkadaşıyla yürüürken, Kazım B. ile karşılaştı. Fatih E. ile Kazım B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih E.'ye ateş etti. Fatih E., başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatih E., ambulansla götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fatih E., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu arada, Kazım B.'nin Fatih E.'yi vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis Kazım E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA