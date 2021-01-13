CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1)

13.01.2021 20:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:12

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı olması Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in aşı olması Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in açıklamaları Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in açıklamaları

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ün aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ün açıklamaları

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün aşı olması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamaları ANKARA - Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. (1)

CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1)
CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1)
CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1)
CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Ersun Yanal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 20:12:49. #1.15#
title