Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Çin vatandaşının röntgen filmleri, görenleri hayrete düşürdü. Paylaşılan röntgen filmleriyle ölümcül virüsün insanların akciğerlerinde nasıl tahribat yarattığını gözler önüne serdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını tüm insanları alarma geçirdi. En çok ölümün gerçekleştiği Çin'de hayatını kaybeden bir vatandaşın röntgen filmleri, ölümcül virüsün ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

VİRÜSTEN ÖLEN HASTANIN RÖNTGEN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) 44 yaşında koronavirüsten ölen bir erkek vakanın akciğer röntgen fotoğraflarını yayınladı. Röntgen filmlerinde akciğerlerin çevresindeki sıvının nasıl zamanla daha belirgin ve yoğun bir hale geldiğini gözler önüne seriyor. Çin vatandaşı hastanın yaklaşık iki hafta boyunca ateş ve öksürükten şikayetlerinin ardından sonra 25 Aralık 2019'da hastaneye kaldırılan hastaya doktorlarilk olarak zatürre ve akut solunum sıkıntısı sendromu teşhisinde bulundu. Hasta tedavi edilmesine rağmen 1 hafta sonra koronavirüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

AKCİĞERDEKİ BEYAZ LEKELER DİKKAT ÇEKİYOR

Koronavirüs hastalarının çoğunda ters bir çember işareti belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Akciğerlerin alt köşelerindeki beyaz lekeler virüsün varlığını gözler önüne seriyor.