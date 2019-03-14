Çöpün Yanına Bırakılan Boş Tabut, Büyük Panik Yarattı
Aydın'da hastanenin karşısında bulunan çöp konteynerinin yanına bırakılan boş tabut, vatandaşları korkuttu.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yüzlerce kişiyi mezara taşıyan tabut eskimeye yüz tutunca çöpe atıldı. Yoldan gelip geçenleri ve çöp bidonlarını kullanan çevre sakinlerini korkutan tabut, şikayet üzerine çöp bidonlarının önünden alındı.
ÇEVREDEKİLERİ ÜRKÜTTÜ
Bozdoğan'da ölenlerin cenazelerini yıllarca bulundukları yerden mezarlığa taşıyan bir tabut artık eskidiği düşünülerek Bozdoğan İlçe Hastanesinin karşısında bulunan çöpe atılmak istendi.
Çöp konteynerine sığmadığı için çöp konteynerlerinin önüne bırakılan tabut herkesi korkuttu. Yoldan gelip geçenlerin yanı sıra çevre sakinlerini ürküten garip manzara objektiflere yansıdı.
ESKİDİĞİ İÇİN ÇÖPE ATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Tabutun içinin boş olduğu, eskidiği için çöpe atıldığı öğrenilirken, gerek sağlık açısından gerekse insanları korkutmasından dolayı eskiyen tabutların çöpe atılarak değil usulüne uygun şekilde imha edilmesi gerektiği belirtildi. Çöpteki tabut bir süre sonra usulüne uygun şekilde imha edilmek üzere sokaktan kaldırıldı.
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Islam a aykırı bir tabut şekli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Görünen o ki, bu tabut el yapımı amerikan malı. Nerede bizim o İslam a uygun tabutlarımız?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eskiden bir köyde köy muhtarı tabut eskidi duye getirio köy okulunun bahçesine odunların yanına tabutu bırakmıştı..O aklıma geldi bu haberi okuyunca..Çoluk çocuk korkar mı diye insan düşünür bir kere..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kakam geldi bekletiyorum hoslaniyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gören kaçıyor ama onun içine girmek nasip olacakmı,bakalım ölümden kaçış yok her insan ölmüyecekmiş gibi yaşıyor ama ölüm var sonunda unutmayalım..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır