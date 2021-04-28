ÇÖP YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI
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ÇÖP YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Finike ilçesinde Osman Avcı (90), çöp dökme nedeniyle tartıştığı komşusu Hüsnü Doğan'ı (87) tüfekle vurarak öldürdü, eşi Zekiye Doğan'ı ise yaraladı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde Osman Avcı (90), çöp dökme nedeniyle tartıştığı komşusu Hüsnü Doğan'ı (87) tüfekle vurarak öldürdü, eşi Zekiye Doğan'ı ise yaraladı.

Olay, Finike'ye bağlı Turunçova Çavdır Boğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Avcı ile komşusu Hüsnü Doğan, bir süre önce çöp dökme meselesi yüzünden tartıştı. Dün saat 11.00 sıralarında Hüsnü Doğan'ın çöp dökmeye çıktığını gören Osman Avcı, elinde tüfekle onu konteynerin yanına kadar takip etti. Burada tüfekle ateş eden Avcı, Hüsnü Doğan'ı kalçasından vurdu. Avcı, silah sesleri üzerine dışarı çıkan Doğan'ın eşi Zekiye Doğan'a da ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Zekiye Doğan'ın eline isabet etti.

Doğan çifti, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüsnü Doğan, ambulans helikopterle Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Hüsnü Doğan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Osman Avcı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ÇÖP YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI
ÇÖP YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI
ÇÖP YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI
ÇÖP YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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