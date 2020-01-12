Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler
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Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerini preslemeden önce içini kontrol eden işçiler, konteynerde 40-45 yaşlarında bir erkek cesedi olduğunu farkettiler. Korkunç manzarayla karşılaşan işçiler durumu polise haber verdiler.

12.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:34
Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler

'un ilçesinde bir çöp konteynerinde ceset bulundu. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçilerin konteyneri preslemeden önce yaptıkları kontrol sonrası ceset tespit edildi.

KONTEYNERDE YAPILAN KONTROLDE KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Olay, İlkadım ilçesi Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise verdi. Ölen kişinin kimlik tespiti üzerinde çalışılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler
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