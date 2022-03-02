Çöp konteyneri yanında buldukları engelli oğlağa bebek gibi bakıyorlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Recep ailesi, çöp konteyneri yanında buldukları engelli oğlağa özenle bakıyor.

Suriye'nin İdlib kentinden 11 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen ve Reyhanlı'da yaşayan 47 yaşındaki Halil Recep, Yeşilova Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bir oğlak olduğunu fark etti.

Kötü durumda olan oğlağı veterinere götüren Recep, yaklaşık bir hafta önce dünyaya geldiği tespit edilen oğlağın ayaklarının tutmadığını öğrendi. Engelli oğlağı eve getiren Recep, yavruya "Boncuk" adını verdi.

Halil Recep, AA muhabirine, 11 yıl önce İdlib'den ailesiyle Hatay'a geldiklerini söyledi.

Günlük işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağladığını belirten Recep, geçen hafta işe gittiği sırada çöp konteynerinin yanında bulduğu oğlağı bırakmaya kıyamadığını dile getirdi. Recep, şöyle devam etti:

"Gönlüm onun öylece orada kalmasına razı gelmedi. Bulduğumda oldukça üşümüştü, önce ısıttım. Eve getirerek altını bezledim ve biberonla süt verdim. Adeta evimizin neşesi oldu. Oğlağımıza Boncuk adını verdik, ona bebek gibi bakıyoruz. Bundan sonra da yanımızdan ayırmayı düşünmüyoruz."

Recep, karton bir kutu içerisinde baktıkları oğlağın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

"Engelli hayvanların da özel bakıma ihtiyacı var"

Çocuklarının da oğlağı çok sevdiğini ifade eden Recep, "Tüm canlılar gibi engelli hayvanların da yaşamaya ve özel bakıma ihtiyacı var. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama çok üzücü bir durum." dedi.

10 yaşındaki Rağde Recep de babasının bulduğu oğlağın yanından bir an olsun ayrılmadığını söyledi.

Oğlağı biberonla beslediklerini belirten Recep, "Ona bebek gibi bakıyoruz. Yaptığı bu davranış nedeniyle babama çok teşekkür ediyorum. Her gün bakımlarını yapıyor, beslenmesine yardımcı oluyoruz. İnşallah ayaklarının üzerine de basar ve özgürce oynar." diye konuştu.