ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI - Haberler
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ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çöp ayrıştırma makinesinin içine düşen köpek hayvanseverlerce kurtarıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çöp ayrıştırma makinesinin içine düşen köpek hayvanseverlerce kurtarıldı. Reşadiye ilçesinde öğretmen Erol Özden ve esnaf arkadaşı Adem Sağlam, belediye çöplüğünde bulunan sahipsiz köpekleri beslerken, çöp ayrıştırma makinesinden havlama sesi duydu. Makineyi kontrol eden Özden ve Sağlam, içerisinde bir köpek olduğunu gördü. Adem Sağlam, halat yardımıyla makinenin içerisine girerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Bitkin haldeki köpeği kurtarma anını arkadaşı Erol Özden cep telefonu ile görüntüledi.

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE DÜŞEN KÖPEĞİ HAYVANSEVERLER KURTARDI

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