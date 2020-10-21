Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi
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Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi

21.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:45

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve konuşmakta bile zorluk çeken Hakan Taşıyan, hastanede tedaviye alındı. Müjdeli haberi veren Işın Karaca, şarkıcının organ nakline ihtiyacının olmadığını söyledi.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Konuşmakta dahi güçlük çeken ve kilo veren şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

"ORGAN NAKLİNE İHTİYACI YOK"

Çıkan haberlerin ardından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, usta sanatçı Hakan Taşıyan'ın tedavisine hastanede devam edilmesi için harekete geçti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işın Karaca ise güzel haberi şu sözlerle duyurdu: "Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi

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Haber Yorumları (5)
APTİ: Hakan abi iyi bir insan gizliden çok kişiye yardım etmiştir paraya hiç bir zaman önem vermedi acil şifalar dileyerek kendisinden sigara ve alkolü bırakmasını istiyorum. Abi şu veledi sağlığın için bırak. O seni bitirmeden sen onu bitir. Seni tüm Türkiye seviyor. .
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RACO: seviyormusunuz yeriyormusunuz belli değil sağlıkçılar sahip çıkmış sanki yolda bulmuşlar kimsesi yokmuş gibi insanlar bi garip
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TTRETRTT: ŞU ÖLÜMLÜ DÜNYADA BİRBİRİMİZE YARDIM ETMEYİP DESTEK OLMAYIP NE YAPACAĞIZ Kİ ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK OLMAK GÜZEL ŞEYLER ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN
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