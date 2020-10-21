Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve konuşmakta bile zorluk çeken Hakan Taşıyan, hastanede tedaviye alındı. Müjdeli haberi veren Işın Karaca, şarkıcının organ nakline ihtiyacının olmadığını söyledi.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Konuşmakta dahi güçlük çeken ve kilo veren şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

"ORGAN NAKLİNE İHTİYACI YOK"

Çıkan haberlerin ardından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, usta sanatçı Hakan Taşıyan'ın tedavisine hastanede devam edilmesi için harekete geçti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işın Karaca ise güzel haberi şu sözlerle duyurdu: "Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.