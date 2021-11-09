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Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı Malatya'da çöken 2 katlı binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen işyeri sahibi H.D., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

MALATYA - Malatya'da çöken 2 katlı binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen işyeri sahibi H.D., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Malatya'da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50'de çöktü. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.'nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.

Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

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