Çöken binada tadilat yapan işletmeci hakkında 9 yıl hapis isteniyor

MALATYA (İHA) - Malatya'da geçtiğimiz ay çökmesi sonucu 13 kişinin yaralandığı 2 katlı bina ile ilgili savcılık iddianamesini tamamladı. Savcı binada izinsiz tadilat yaparak çökmeye neden olduğu gerekçesiyle işletmeci hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 9 Kasım günü 2 katlı binanın çökmesi ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. Malatya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, binanın altında bulunan işletmeci H. D. hakkında mala zarar verme ve taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, işletmeci H.D.'nin bahse konu binanın alt katında yetkililerden izin almadan tadilat çalışması yaptığı ve göçüğün iki dükkan arasındaki duvarın yıkılması ile taşıyıcı sistemin zarar görmesi kaynaklı olduğu ifade edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 9 Kasım Salı günü akşama doğru iki katlı bir binada göçük yaşanmış, 13 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci H.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, zanlılar daha sonra serbest bırakılmıştı. - MALATYA