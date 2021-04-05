'Çok yüksek riskli' Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
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'Çok yüksek riskli' Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Kayseri'de, cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın ardından kentin işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde denetimleri artırarak vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.


'Çok yüksek riskli' Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
'Çok yüksek riskli' Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
'Çok yüksek riskli' Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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