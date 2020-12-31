Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılbaşı: Hande Subaşı Unutamadım şarkı sözü nedir? Unutamadım şarkı sözleri kim aittir?
Hande Subaşı, Kanal D'de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak seyirci ile buluştu. Miss Turkey 2005 güzeli seçilen ve daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Hande Subaşı Unutamadım şarkı sözleri nelerdir? Unutamadım şarkı sözleri kim aittir?
Hande Subaşı, Kanal D'de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak seyirci ile buluştu. Miss Turkey 2005 güzeli seçilen ve daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Hande Subaşı Unutamadım şarkı sözleri nelerdir? Unutamadım şarkı sözleri kim aittir? İşte detaylar haberimizde..
ÇOK GÜZEL HARREKETLER BUNLAR YILBAŞI UNUTAMADIM ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç gece ağladım böyle gizlice
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hala yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi anlayamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi anlayamadım
Bu aşktan hayır yok unut dediler
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hala yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her şeyde sen varsın unutamadım