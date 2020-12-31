Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılbaşı: Hande Subaşı Unutamadım şarkı sözü nedir? Unutamadım şarkı sözleri kim aittir?

Hande Subaşı, Kanal D'de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak seyirci ile buluştu. Miss Turkey 2005 güzeli seçilen ve daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Hande Subaşı Unutamadım şarkı sözleri nelerdir? Unutamadım şarkı sözleri kim aittir?

Hande Subaşı, Kanal D'de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak seyirci ile buluştu. Miss Turkey 2005 güzeli seçilen ve daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Hande Subaşı Unutamadım şarkı sözleri nelerdir? Unutamadım şarkı sözleri kim aittir? İşte detaylar haberimizde..

ÇOK GÜZEL HARREKETLER BUNLAR YILBAŞI UNUTAMADIM ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Bir türlü kendimi avutamadım

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Bir türlü kendimi avutamadım

Kaç gece ağladım böyle gizlice

Ne yaptımsa seni unutamadım

Ne yaptımsa seni unutamadım

Kim bilir kimler var şimdi kalbinde

Sen beni unuttun çoktan belki de

Ben hala yaşarım eski günlerde

Her şeyde sen varsın unutamadım

Her şeyde sen varsın unutamadım

Her sevgi zamanla bitermiş derler

Benimki bitmedi anlayamadım

Her sevgi zamanla bitermiş derler

Benimki bitmedi anlayamadım

Bu aşktan hayır yok unut dediler

Ne yaptımsa seni unutamadım

Ne yaptımsa seni unutamadım

Kim bilir kimler var şimdi kalbinde

Sen beni unuttun çoktan belki de

Ben hala yaşarım eski günlerde

Her şeyde sen varsın unutamadım

Her şeyde sen varsın unutamadım