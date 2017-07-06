Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Aydan Taş'ı Afet Olmuş

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da sergilediği performansla tanınan oyuncu Aydan Taş'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

BÜYÜK BEĞENİ KAZANMIŞTI

BKM Mutfak'ın sevilen oyuncularından Aydan Taş, bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Çok Güzel Hareketler Bunlar'da gösterdiği oyunculukla herkesin beğenisini kazanmıştı.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Birçok sinema filminde de rol alan 1982 doğumlu oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

İşte Aydan Taş'ın son hali: