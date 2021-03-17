Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor

Yaklaşık 20 yıldır motosikletle seyahat eden akademisyen Asil Özbay, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Özbay, gezgin olmaya nasıl karar verdiğini ve deneyimlerini anlattı.