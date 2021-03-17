Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor
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Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor

17.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:23

Yaklaşık 20 yıldır motosikletle seyahat eden akademisyen Asil Özbay, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Özbay, gezgin olmaya nasıl karar verdiğini ve deneyimlerini anlattı.

Yeni yerleri keşfetmenin kendisine yeni dünyalar açtığını belirten Özbay'ın Instagram'da 60 bin takipçisi bulunuyor.

  • Gittiğiniz yerlerde sizi en çok heyecanlandıran ne oluyor?
  • Kendinizi en rahat, en mutlu hissettiğiniz yer neresi oldu?
  • Bundan sonraki rotanızda neler var?
  • Bir kadının tek başına uzun yolculuk yapabileceğini bize gösterdiniz. Sizi ne cesaretlendirdi?

Sorularını yanıtlayan Özbay, "Bir kadının isterse neleri başarabileceğini göstermek istiyorum" diyor.

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Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor
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